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Хави рассказал о том, как почти перешёл в «Милан»

Хави рассказал о том, как почти перешёл в «Милан»
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Главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции в преддверии матча 25-го чемпионата Испании с «Сельтой» рассказал о том, что был близок к переходу в «Милан».

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
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П1
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«Я сделал очень многое для фанатов «Барселоны» и всегда вёл себя как настоящий поклонник клуба, отдавая ему приоритет во всём. Я так был воспитан с малых лет. Когда мне было восемнадцать, «Милан» предлагал мне контракт, но я даже не захотел выслушивать их предложение, – приводит слова Хави AS.

Напомним, Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год. На данный момент испанец тренирует каталонский клуб (вступив в должность в 2021). Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

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