Хави рассказал о том, как почти перешёл в «Милан»

Главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции в преддверии матча 25-го чемпионата Испании с «Сельтой» рассказал о том, что был близок к переходу в «Милан».

«Я сделал очень многое для фанатов «Барселоны» и всегда вёл себя как настоящий поклонник клуба, отдавая ему приоритет во всём. Я так был воспитан с малых лет. Когда мне было восемнадцать, «Милан» предлагал мне контракт, но я даже не захотел выслушивать их предложение, – приводит слова Хави AS.

Напомним, Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год. На данный момент испанец тренирует каталонский клуб (вступив в должность в 2021). Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Материалы по теме Sport.es: «Барселона» не будет приглашать Нагельсмана на пост нового тренера команды

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество: