«Интер» не проигрывает в Серии А с сентября 2023 года

Вчера, 16 февраля, миланский «Интер» обыграл «Салернитану» в матче 25-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Таким образом, команда Симоне Индзаги не проигрывает в серии А на протяжении 18 матчей (15 побед и 3 ничьи). Последнее поражение у «Интера» было в сентябре 2023 года от «Сассуоло» (1:2) в шестом туре чемпионата.

После 24 туров «Интер» лидирует в Серии А с 63 очками. Второе место занимает «Ювентус» (53 очка), замыкает тройку «Милан» (52 очка).

Следующий матч команда проведёт с «Лечче». Встреча состоится 25 февраля на стадионе «Виа Дель Маре» в 20:00 по мск.

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