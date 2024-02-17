«Интер» не проигрывает в Серии А с сентября 2023 года
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Вчера, 16 февраля, миланский «Интер» обыграл «Салернитану» в матче 25-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:0.
Италия - Серия А . 25-й тур
16 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Тюрам – 17' 2:0 Мартинес – 19' 3:0 Думфрис – 40' 4:0 Арнаутович – 90'
Таким образом, команда Симоне Индзаги не проигрывает в серии А на протяжении 18 матчей (15 побед и 3 ничьи). Последнее поражение у «Интера» было в сентябре 2023 года от «Сассуоло» (1:2) в шестом туре чемпионата.
После 24 туров «Интер» лидирует в Серии А с 63 очками. Второе место занимает «Ювентус» (53 очка), замыкает тройку «Милан» (52 очка).
Следующий матч команда проведёт с «Лечче». Встреча состоится 25 февраля на стадионе «Виа Дель Маре» в 20:00 по мск.
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