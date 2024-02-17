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Тренер «Барселоны» Хави высказался Килиане Мбаппе

Тренер «Барселоны» Хави высказался Килиане Мбаппе
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о вероятном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я мало что могу сказать о Мбаппе. Пока известно только, что он покидает «ПСЖ». Наша ситуация другая: мы должны достойно завершить сезон, сократить отставание от лидера в Ла Лиге и хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Мы сконцентрированы на этом», – цитирует Хави Marca.

Напомним, Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год. На данный момент испанец тренирует каталонский клуб (вступив в должность в 2021). Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Ранее ряд авторитетных источников сообщили о том, что Килиан Мбаппе уведомил руководство парижан о том, что намерен покинуть клуб по истечению срока контракта будущим летом.

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