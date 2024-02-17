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Карло Анчелотти принял важное решение по голкиперу «Реала» Лунину

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин крепко застолбил за собой место в стартовом составе клуба, проведя пять последних матчей без замен.

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По информации испанского издания Marca, главный тренер испанской команды Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и сделал выбор в пользу Лунина как основного вратаря до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

Окончательным аргументом в пользу украинца стала его надёжная игра против «РБ Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов. Шансы Кепы Аррисабалаги вернуть доверие Анчелотти оцениваются как достаточно невысокие.

Источник сообщает, что украинец своим хладнокровием, надёжностью и уверенной игрой убедил Анчелотти. Он не только отлично справляется с задачей защиты ворот, но и умело управляет обороной, что является важным фактором для итальянского тренера.