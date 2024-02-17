Супруга Месси опубликовала фото в элегантном платье с их совместного ужина

Антонелла Рокуццо, являющаяся женой нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, выложила у себя в социальных сетях их совместную фотографию с совместного ужина. Девушка одета в вечернее платье, а Лионель — в классический костюм.

Фото: Соц. сети Антонеллы Рокуццо

Напомним, Месси перешёл в американский клуб минувшим летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение аргентинца рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В прошлом сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

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