Быстров: не думаю, что Промес идиот и реально что-то покупал у каких-то дилеров

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал новость о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес был объявлен в международный розыск после того, как голландца признали виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Удивляет то, что с 2020 года ведётся дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причём в контрабанде. Это настораживает. Я не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то.

Если он находится в ОАЭ, его и там сейчас могут арестовать и передать Нидерландам. (Если) Наши политики заинтересуются этой ситуацией, дадут политическое убежище, то это один вопрос. Если всё это ляжет на плечи «Спартака» — тяжело будет решить этот вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что адвокаты Промеса будут подавать апелляцию на решение нидерландского суда.

Напомним, 14 февраля стало известно, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения. Ранее его осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата в Нидерландах.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 21 матче «Спартака» во всех турнирах, в которых Квинси забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт Промеса с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.