Рюдигер вернётся в состав «Реала» в матче с «Севильей» — AS

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер вернётся в состав команды в 26-м туре Примеры. Об этом сообщает издание AS.

По сведениям источника, Рюдигер будет готов к игре с «Севильей». Она состоится 25 февраля в Мадриде.

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил травму перед матчем 24-го тура Ла Лиги с «Жироной» (4:0). Немец заработал мышечное повреждение бедра. Как сообщали испанские СМИ, защитник выбыл минимум на две недели. Немецкий игрок выступает за «Королевский клуб» с лета 2022 года, когда перешёл из «Челси» на правах свободного агента.

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Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 61 очко за 24 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков.