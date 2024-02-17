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Григорян назвал лучшего специалиста в РПЛ по качеству тренировочного процесса

Григорян назвал лучшего специалиста в РПЛ по качеству тренировочного процесса
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Известный российский специалист Александр Григорян высказался в адрес главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«В стартовом отрезке чемпионата Личка искал сочетания в центре. Как показала практика, они были неоптимальные. Летний период был очень короткий. Личка искал варианты, команда готовилась. Позже «Динамо» начало показывать свой атакующий потенциал. «Динамо» по потенциалу своих игроков ничем не уступает «Краснодару». Также Личка для меня — тренер номер один в РПЛ по качеству тренировочного процесса. Он сильнейший тренер методического подхода к тренировкам», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков.

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