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«Пари НН» и молодёжная «Родина» сыграли вничью в товарищеском матче в Абу-Даби

«Пари НН» и молодёжная «Родина» сыграли вничью в товарищеском матче в Абу-Даби
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Сегодня, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между российскими клубами «Пари Нижний Новгород» и молодёжной «Родиной», которые готовятся к возобновлению текущего сезона. Их встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед Крикет». Она началась в 9:45 мск. Команды провели два тайма по 30 минут. Игра завершилась ничейным результатом – 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
17 февраля 2024, суббота. 09:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 1
Родина-М
Москва, Россия
1:0 Варганов – 22'     1:1 Борисов – 41'    

Артём Варганов на 22-й минуте открыл счёт в матче и вывел нижегородский клуб вперёд. Московский коллектив отыгрался на 41-й минуте. В его составе голом отметился Даниил Борисов.

На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей.

«Родина» после 20 туров Первой лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице.

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