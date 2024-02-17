Тренер «Тоттенхэма» высказался о драке Сон Хын Мина в сборной Южной Кореи

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу отреагировал на новость о драке капитана «шпор» Сон Хын Мина и Ли Кан Ина из «ПСЖ» накануне полуфинала в составе сборной Южной Кореи с Иорданией (0:2) на Кубке Азии.

«Это Сон, который просто был Соном. Когда ты лидер, то иногда оказываешься на линии огня. В этом и заключается лидерство. Лидерство заключается не в том, чтобы быть популярным и пытаться сделать всех счастливыми, а в том, что когда ты видишь что-то, что тебе кажется неправильным, ты отстаиваешь это, потому что так будет лучше для команды. Я вижу это в Соне.

Иногда люди ошибаются насчёт Сона, потому что он такой позитивный парень, который всегда улыбается, когда его видишь, и все к нему очень привязаны, но он хочет побеждать. Он не любит, когда стандарты срываются, и я видел, как он это делает здесь. Если что-то не так, он скажет об этом.

Иногда это не очень популярно. Иногда это ставит тебя под удар игроков, тренеров или клуба, но как лидер, если ты считаешь, что это правильно, то ты должен решительно идти к этому. Сон по своей природе — хороший парень. Он очень вежлив и очень уважителен, но это не значит, что он не может быть настоящим победителем и парнем, у которого высокие стандарты», — приводит слова Постекоглу ВВС.

Напомним, в СМИ сообщалось, что перед полуфиналом с Иорданией несколько молодых игроков, включая Ли Кана, ушли с командного ужина, чтобы поиграть в пинг-понг. Сону это не понравилось, и он попросил их вернуться. Однако в ответ молодые футболисты нахамили игроку «Тоттенхэма», вследствие чего завязалась потасовка. В ходе драки Сону вывихнули палец, именно поэтому на полуфинал Кубка Азии игрок вышел с фиксатором на указательном и среднем пальцах.