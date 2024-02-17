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Алдонин: пример Файзуллаева даёт надежду, что и Айссауи в ЦСКА выстрелит

Алдонин: пример Файзуллаева даёт надежду, что и Айссауи в ЦСКА выстрелит
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о скором переходе полузащитника «УСМ Алжир» Сида Ахмеда Айссауи в московский клуб.

«Пока сложно оценивать подписание Айссауи. Никто не знает, что этот игрок из себя представляет. Но когда приходил Файзуллаев, было то же самое, а Аббос стал лидером команды. Рано делать какие-то выводы, надо посмотреть на него в деле.

Айссауи — приобретение на перспективу. Сложно говорить, станет ли он усилением в будущем. Невозможно предугадать перспективы, планы. Но пример Файзуллаева даёт надежду, что и этот трансфер выстрелит», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее агент Анисс Беншабане, представляющий интересы полузащитника «УСМ Алжир» Сида Ахмеда Айссауи, сообщил, что его клиент успешно прошёл медицинский осмотр в московском ЦСКА.

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