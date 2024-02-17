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Экс-игрок «Баварии» Зиркзее рассказал о влиянии уличного футбола на свою игру

Экс-игрок «Баварии» Зиркзее рассказал о влиянии уличного футбола на свою игру
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Нападающий итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзее, ранее выступавший за мюнхенскую «Баварию», рассказал о влиянии уличного футбола на свою игру.

«Бог дал мне дар хорошо играть в футбол, и я не хочу растрачивать этот талант. Я убеждён, что у него есть план для меня. Моё творчество пришло из уличного футбола, в который я играл с друзьями. В Нидерландах это большая ценность: в каждом районе есть площадки «корты Кройфа», как баскетбольные площадки в Америке. В кампусе «Баварии» нас баловали», — приводит слова Зиркзее сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Зиркзее выступает за «Болонью» с 2022 года. В этом сезоне форвард провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее стало известно об интересе к Зиркзее со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Милана».

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