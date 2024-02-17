Клопп — о Мбаппе в «Ливерпуле»: буду удивлён, если этот трансфер произойдёт

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном переходе нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан мерсисайдцев.

«Я не понимаю, почему пресса связывает Килиана Мбаппе с «Ливерпулем». Я буду удивлён, если трансфер Килиана состоится, но я сейчас не вовлечён в эту ситуацию. Думаю, сделка будет сложной для многих топ-клубов из-за зарплаты и подписного бонуса», – приводит слова Клоппа в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее ряд авторитетных источников сообщили о том, что Килиан Мбаппе уведомил руководство парижан, что намерен покинуть клуб по истечении срока контракта будущим летом. Главным фаворитом на подписание французского форварда является мадридский «Реал».