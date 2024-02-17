«Ещё не всё отдал клубу». Виталий Ботнарь — о возвращении в «Торпедо»

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь, ранее выступавший за «Пари НН», рассказал о возвращении в московский клуб. Напомним, именно из «Торпедо» воспитанник «Локомотива» летом 2023 года перешёл в нижегородский клуб.

«Первая мысль, что я ещё не всё отдал клубу, что мог бы отдать! Конечно, обрадовался, когда узнал, что есть вероятность вернуться в родную команду. Мне оставалось только ждать окончания переговоров. Первые слухи о переходе появились в начале января.

Кому из команды написал о своём возвращении? Я никому не писал. Мне сами написали! (улыбается) Ваня Енин и Стеф (Илья Стефанович. — Прим. «Чемпионата»). Говорят: «Ты что, обратно собрался? С ума сошёл?» Это в шутку. Для меня было удивлением, что такое возможно. А для ребят тем более!» — приводит слова Ботнаря официальный сайт автозаводцев.

В составе московского «Торпедо» голкипер выступал с зимы 2020 года по июль 2023-го, после чего перешёл в «Пари НН». За год в нижегородской команде Ботнарь провёл четыре матча в Кубке России и ни одного в РПЛ. За четыре игры он пропустил 10 голов.

Всего в активе Ботнаря 66 матчей в составе чёрно-белых. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.