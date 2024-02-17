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Конате: сборной России пришлось бы очень тяжело на Кубке Африки

Конате: сборной России пришлось бы очень тяжело на Кубке Африки
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Нападающий грозненского «Ахмата» и Буркина-Фасо Мохамед Конате высказался о возможном участии сборной России по футболу на Кубке Африки. Форвард считает, что россияне не смогли бы выиграть данный турнир.

«Сборной России пришлось бы очень тяжело. Я даже думаю, что она не смогла бы, потому что и климат другой, и культура, и атмосфера. Возможно, если бы россияне провели больше лет в наших соревнованиях, они смогли бы адаптироваться», — приводит слова Конате «РИА Новости».

В этом году победителем Кубка африканских наций стала команда Кот-д'Ивуара. Сборная Буркина-Фасо с Конате в составе вылетела на стадии 1/8 финала.

Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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