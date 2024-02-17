«Спартак-2» проиграл медиаклубу Broke Boys в матче Кубка ФНЛ

Сегодня, 17 февраля, состоялся матч Кубка ФНЛ, в котором встретились медиаклуб Broke Boys и московский «Спартак-2» под руководством Дмитрия Комбарова. Игра товарищеского турнира завершилась со счётом 1:0 в пользу медийной команды.

Единственный гол в матче был забит на седьмой минуте. Отличился полузащитник Илья Гилязутдинов.

Эта победа позволила медийному клубу выйти в финал Кубка ФНЛ, где команда сыграет с «Кызыл-Жаром» из Казахстана.

Напомним, ранее на турнире Broke Boys обыграли красноярский «Енисей», выступающий в Мелбет Первой лиге под руководством Андрея Тихонова. Игра товарищеского турнира завершилась со счётом 2:0 в пользу медийной команды. Оба гола были забиты в первом тайме. На 20-й минуте отметился Салам Ашурмамадов, а на 30-й гол с пенальти забил капитан «Броуков» Илья Давыдов.