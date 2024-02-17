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Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию «Локомотива»

Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию «Локомотива»
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о зимней трансферной кампании железнодорожников.

«Приобретения «Локомотива» сейчас сложно оценивать. Новые футболисты не больно-то известные на рынке. Я пока не вижу ничего выдающегося в зимних трансферах «Локомотива». В любом случае оценивать нужно уже после продолжения чемпионата», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, в текущее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили французский центральный защитник Жерзино Ньямси и нападающий Саид Хамулич из Боснии и Герцеговины.

После 18 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. Следующий матч в рамках чемпионата страны железнодорожники проведут 3 марта с московским «Динамо».

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