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Вратарь «Локомотива» Лантратов: то, что футболисты мало читают — стереотип

Вратарь «Локомотива» Лантратов: то, что футболисты мало читают — стереотип
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Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, как зародилась его любовь к чтению.

«В школе читать особо не любил, но всё равно пробегался по абзацам, чтобы потом пересказать учителю. Любовь к книгам началась, когда играл за «Шинник». Жил на базе, а там мало развлечений — интернет, тренажёры и книги. Вот так я и начал читать. Вообще, то, что футболисты мало читают — стереотип. Встречал много начитанных ребят», — приводит слова Лантратова Sport24.

В нынешнем сезоне 28‑летний Лантратов провёл 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 24 гола. Пять раз голкипер уходил с поля без пропущенных мячей. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лантратова в € 3 млн.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Локомотив» встретится с «Динамо» 3 марта.

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