Виллиан: у «Фулхэма» есть потенциал стать одним из лучших клубов АПЛ

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан рассказал, как проходил просмотр в команде, а также поделился мыслями о перспективах лондонцев.

«Я принял это, потому что не хотел прекращать карьеру. Когда я увидел возможность, то подумал: «Я воспользуюсь ею». Может быть, на пару дней, может быть, на неделю, на две недели. Я сделал это, потому что я скромный. Я всегда был таким. Это также был трудный момент в моей жизни.

Когда я решил присоединиться к «Фулхэму», это произошло потому, что это хороший клуб в Лондоне. Исторически этот клуб переживал взлёты и падения. Но я думаю, что у него есть огромный потенциал стать одним из лучших клубов Премьер-лиги, начать выигрывать трофеи, начать бороться за что-то хорошее. Этот клуб может это сделать. Это Лондон, отличный стадион, хорошие люди в клубе. Это хорошее место. Понимаешь, они впустили меня, и я всегда буду за это благодарен», — приводит слова Виллиана The Telegraph.

В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 26 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Согласно информации, предоставленной на сайте Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3 млн. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.