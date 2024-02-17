Игрок ЦСКА Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста Кубка Азии

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Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста прошедшего Кубка Азии, сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации (AФК). Напомним, футболист отметился на турнире двумя голами и помог своей команде дойти до стадии 1/4 финала.

Помимо Аббосбека, на звание претендует Али Джассим (Ирак), Ли Кан Ин («ПСЖ»), Али Олван (Иордания), Такефуса Кубо (Япония), Джордан Бос (Австралия), Абдулла Радиф (Саудовская Аравия), Марселино Фердинан (Индонезия), Султан Адил (ОАЭ) и Ариф Айман (Малайзия).

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на текущий момент занимает восьмое место.