Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста Кубка Азии

Игрок ЦСКА Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста Кубка Азии
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста прошедшего Кубка Азии, сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации (AФК). Напомним, футболист отметился на турнире двумя голами и помог своей команде дойти до стадии 1/4 финала.

Помимо Аббосбека, на звание претендует Али Джассим (Ирак), Ли Кан Ин («ПСЖ»), Али Олван (Иордания), Такефуса Кубо (Япония), Джордан Бос (Австралия), Абдулла Радиф (Саудовская Аравия), Марселино Фердинан (Индонезия), Султан Адил (ОАЭ) и Ариф Айман (Малайзия).

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на текущий момент занимает восьмое место.

Материалы по теме
Эксклюзив
Первый тренер Файзуллаева: надеюсь, европейские команды оценили игру Аббоса на Кубке Азии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android