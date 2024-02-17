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Анчелотти — о малом количестве игрового времени Модрича: мы поняли друг друга

Анчелотти — о малом количестве игрового времени Модрича: мы поняли друг друга
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о малом количестве игрового времени полузащитника команды Луки Модрича в текущем сезоне.

«Месяц назад я разговаривал с Модричем о его игровой практике, и мы поняли друг друга. Он — большой авторитет в раздевалке, который привык играть, поэтому ему тяжело находиться в нынешнем положении. Модрич продолжает вносить тот же вклад в команду, он является примером профессионализма. Я очень уважаю Луку», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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