Экс-игрок «Анжи» Виллиан: хочу играть до тех пор, пока мне не исполнится 40

35-летний полузащитник «Фулхэма» Виллиан рассказал, до какого возраста он планирует продолжать свою профессиональную карьеру.

«Все говорят мне: «Как это возможно, что тебе 35?» Ты не можешь быть таким! Приятно это слышать. Ключ к хорошей форме? «Самое главное – сон! Да, я приближаюсь к завершению своей карьеры. Думаю, мне ещё предстоит сыграть четыре-пять лет.

Я не знаю, будет ли это здесь, в АПЛ, но я хочу играть до тех пор, пока мне не исполнится 39, а может, и 40. Я очень счастлив. Теперь я получаю от футбола огромное удовольствие. Вы говорите, что я играю хорошо и горжусь этим. В 35 лет я всё ещё играю на высоком уровне и хочу продолжать в том же духе», — приводит слова Виллиана The Telegraph.

В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 26 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Согласно информации, предоставленной на сайте Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3 млн. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.