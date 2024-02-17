Андрей Аршавин предположил, почему российские клубы пассивны на трансферном рынке

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о том, почему клубы Российской Премьер-Лиги пассивно ведут себя на трансферном рынке.

«Не знаю, с чем связано спокойствие российских клубов на трансферном рынке зимой. Скорее всего, трудно привезти качественных футболистов. И никто особо не хочет тратить лишние деньги», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.