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Анчелотти: Гюлеру следует набраться терпения

Анчелотти: Гюлеру следует набраться терпения
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о малом количестве игрового времени полузащитника Арды Гюлера.

«С Гюлером всё хорошо, он может играть. Арда находится на высоком уровне и сейчас ему придётся конкурировать с другими нашими футболистами. Следует набраться терпения», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне Гюлер принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 18-летний Арда Гюлер в летнее трансферное окно может уйти в аренду.

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