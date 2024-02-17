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«Ростов» выиграл у казахстанской «Астаны» в контрольном матче благодаря голу Мохеби

«Ростов» выиграл у казахстанской «Астаны» в контрольном матче благодаря голу Мохеби
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Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ростов» и казахстанская «Астана». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу ростовчан.

На 19-й минуте единственный гол в матче забил нападающий Мохаммад Мохеби.

В феврале подопечные Валерия Карпина проведут ещё два контрольных матча. 21 февраля ростовчане сыграют с нижегородским «Пари НН», а 24 февраля «Ростов» проведёт встречу с московским «Локомотивом».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги ростовчане набрали 21 очко и сейчас занимают 10-е место. В первом матче после возобновления РПЛ «Ростов» встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 1 марта.

После 26 туров чемпионата Казахстана «Астана» набрала 53 очка и занимает второе место.

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Товарищеские матчи (клубы) - 2024
17 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
1 : 0
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Мохеби – 19'    
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