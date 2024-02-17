Тренер «Шинника» Черышев прокомментировал переход в команду Седрика Гогуа

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал переход в команду защитника Седрика Гогуа.

«Седрик только начал с нами тренироваться. Естественно, ему сейчас нужно набирать хорошую физическую форму, так как есть небольшая нехватка в этом аспекте. Но по уровню работы с мячом и по тому, как он выполняет определённые игровые действия, его класс сразу бросается в глаза. Поэтому работаем над этими аспектами. Что касается будущего, всё покажет время. У него контракт до конца сезона, как и у меня», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Напомним, Гогуа выступал в составе ЦСКА с 2019 по 2021 год. Также ивуарийский футболист играл за сербский «Партизан», латвийскую «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск», «Тамбов», волгоградский «Ротор» и другие команды. С февраля по март 2022 года 29-летний футболист представлял казахстанский «Туран». В 2023 году Гогуа выступал за таджикскую команду «Истиклол».