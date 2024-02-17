Стало известно, кто может покинуть «ПСЖ» и уйти в «Реал» вслед за Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с приглашением в клуб стратегического советника «ПСЖ» Луиша Кампуша. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, Кампуш находится в крайне доверительных отношениях с нападающим французского гранда Килианом Мбаппе, который, согласно последней информации, сообщил боссам «ПСЖ» и партнёрам по команде, что грядущим летом присоединится к мадридскому «Реалу».

Подчёркивается, что заинтересованность «Королевского клуба» клуба в услугах португальского специалиста в совокупности с его хорошими отношениями с Мбаппе может повлиять на его решение также стать частью спортивного проекта «Реала». Однако на данный момент самого Кампуша полностью устраивают условия работы в «ПСЖ».

Отметим, что с 2012 по 2013 год Кампуш работал скаутом в «Реале».