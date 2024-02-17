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Ярослав Арбузов рассказал, почему перешёл в «Балтику» из ЦСКА

Ярослав Арбузов рассказал, почему перешёл в «Балтику» из ЦСКА
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Футболист «Балтики» Ярослав Арбузов рассказал, почему перешёл в калининградский клуб из московского ЦСКА.

«До меня информация дошла в конце декабря. Когда я понял, что это реальный вариант, то обсудил с родителями и в течение трёх дней приняли решение. Калининград меня привлёк тем, что это очень футбольный город. Также здесь хорошая команда, приятный коллектив.

До подписания контракта не получилось встретиться с Игнашевичем. Встретились уже после того, как я приехал на сборы. Я знаю, что от меня требуется. Меня всё устроило», — приводит слова Арбузова пресс-служба клуба.

Напомним, Арбузов начинал сезон в составе ЦСКА и даже отметился красивым забитым мячом, однако потом перестал получать игровые минуты. Ярослав перебрался к балтийцам, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 200 тыс. При этом сообщалось, что у армейцев есть опция обратного выкупа в размере € 750-800 тыс. Также они получат 15% от будущей продажи игрока.

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