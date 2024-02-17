Австрийский новичок «Сочи» Юкич рассказал, что знал о России до перехода в клуб

Австрийский новый полузащитник «Сочи» Александар Юкич рассказал, что знал о России до перехода в клуб.

«Конечно, я знал о таких больших командах, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Зенит». Это сильные клубы, и я хочу конкурировать с ними. В России у меня будет такая возможность. Я счастлив быть в «Сочи» и, честно говоря, думаю, что здесь одна из самых сильных лиг, которые я видел по телевизору. Хочу как можно скорее адаптироваться в российском чемпионате и прогрессировать настолько хорошо, насколько это возможно», — приводит слова Юкича пресс-служба клуба.

Юкич является воспитанником австрийских «Симмерингера» и «Аустрии». В основную команду последней он попал летом 2020 года. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. При рыночной стоимости € 800 тыс., по информации интернет-портала Transfermarkt, австриец перебрался в сочинский клуб за € 50 тыс.