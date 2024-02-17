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«Ахмат» обыграл «Аланию» в контрольном матче, Ильин и Швец забили по голу

«Ахмат» обыграл «Аланию» в контрольном матче, Ильин и Швец забили по голу
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Завершился контрольный матч, в котором встречались грозненский «Ахмат», представляющий Российскую Премьер-Лигу, и владикавказская «Алания», выступающая в Мелбет Первой лиге. Матч закончился победой грозненского клуба со счётом 2:0.

На 55-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ахмата» Антон Швец. На 64-й минуте нападающий Владимир Ильин удвоил преимущество грозненского клуба.

20 февраля «Ахмат» проведёт контрольный матч с «Оренбургом».

После завершения первой части сезона чемпионата России «Ахмат» набрал 17 очков и на данный момент занимает 13-е место. В первом туре после возобновления РПЛ грозненцы сыграют с «Уралом». Матч состоится 2 марта.

После 20 туров Первой лиги «Алания» заработала 32 очка и расположилась на шестой строчке.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
2 : 0
Алания
Владикавказ, Россия
1:0 Швец – 55'     2:0 Ильин – 64'    
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