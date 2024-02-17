Источник: у Килиана Мбаппе есть ещё три представителя, не считая его агента

У нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе есть ещё три представителя, не считая его агента Файзу Ламари, которая также является его матерью, сообщает Carrusel Deportivo.

По информации источника, кроме матери французского нападающего представляют ещё три человека, которые действуют как неофициальные агенты, но при этом имеют аккредитацию.

Напомним, 16 февраля авторитетный журналист Фабрицио Романо поделился информацией о том, что Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, что покинет клуб грядущим летом, когда у него закончится срок действия трудового соглашения.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.