«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 17 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Аканджи, Родри, Де Брёйне, Фоден, Альварес, Холанд, Доку.

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Джексон, Стерлинг.

В матче первого круга чемпионата Англии сегодняшние соперники сыграли вничью со счётом 4:4. Дублем отметился Эрлинг Холанд и по голу забили Тьяго Силва, Рахим Стерлинг, Мануэль Аканджи, Николас Джексон, Родриго Эрнандес и Коул Палмер.

На данный момент после 24 сыгранных туров АПЛ «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 52 очками. «Челси» находится на 10-м месте с 34 очками.