Новичок «Сочи» Юкич назвал своё самое сильное качество

Новый полузащитник «Сочи» Александар Юкич назвал своё самое сильное качество.

«Если честно, я не люблю говорить о своих качествах, я предпочитаю, когда люди оценивают меня со стороны. Но, если я должен выбрать, то, пожалуй, выберу удар. Я тренировал его с раннего детства, отрабатывал на тренировках стандартные положения, поэтому люблю использовать это оружие в игре. Особенно, если речь идет о моей правой ноге!», — приводит слова Юкича пресс-служба клуба.

Юкич является воспитанником австрийских «Симмерингера» и «Аустрии». В основную команду последней он попал летом 2020 года. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. При рыночной стоимости € 800 тыс., по информации интернет-портала Transfermarkt, австриец перебрался в сочинский клуб за € 50 тыс.