Первый тренер Файзуллаева: Аббос проведёт вторую часть сезона РПЛ не менее ярко

Дмитрий Ан, который является первым тренером футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, заявил, что футболист проведёт вторую часть сезона не менее ярко.

«То, что Аббос позже остальных присоединился к ЦСКА на сборах, не помешает ему. Файзуллаева проведёт вторую часть сезона не менее ярко, чем первую. В ЦСКА хорошие тренеры по физической подготовке, которые сделают так, чтобы это не сказалось плохо. Федотов в свою очередь встроит Аббоса в команду. Думаю, он вольётся без проблем», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.