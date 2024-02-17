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Первый тренер Файзуллаева: Аббос проведёт вторую часть сезона РПЛ не менее ярко

Первый тренер Файзуллаева: Аббос проведёт вторую часть сезона РПЛ не менее ярко
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Дмитрий Ан, который является первым тренером футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, заявил, что футболист проведёт вторую часть сезона не менее ярко.

«То, что Аббос позже остальных присоединился к ЦСКА на сборах, не помешает ему. Файзуллаева проведёт вторую часть сезона не менее ярко, чем первую. В ЦСКА хорошие тренеры по физической подготовке, которые сделают так, чтобы это не сказалось плохо. Федотов в свою очередь встроит Аббоса в команду. Думаю, он вольётся без проблем», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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