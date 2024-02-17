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Юран – о трансферах на выход: эта тема закрыта, иначе игроки уйдут вместе со мной

Юран – о трансферах на выход: эта тема закрыта, иначе игроки уйдут вместе со мной
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о трансферной политике клуба.

«Я вижу, что команде нужно два человека. Помимо Кости Марадишвили нужно два готовых футболиста — нападающий и игрок в центральную зону полузащиты. Да, есть мальчишки талантливые, но нужно доразвить. По тренировочному процессу видно, что они хотят, они голодны до футбола и результата. Это подкупает, но есть опасность в их стабильности. Хороший футболист стоит денег. Надеюсь, до конца трансферного окна мы возьмем хотя бы одного футболиста, руководство напряжется.

Что касается трансферов на выход, тема закрыта однозначно, потому что тогда мы точно сделаем харакири. Это я и объясняю руководству. До нового года — окей, я пойму, если там играет роль финансовая составляющая. Третий сбор — тема закрыта вплоть до того, что тогда они уходят вместе со мной. Это не шантаж, просто, когда у тебя на третьем сборе не будет нескольких футболистов… И потом что? Потом это руководство будет задавать вопрос: «Где результат?», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

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