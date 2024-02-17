Рахим Стерлинг отклонил предложение из Саудовской Аравии на € 52 млн в год — Telegraph

Крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг отказался от перехода в один из клубов, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на то, что англичанину была предложена заработная плата в размере € 52 млн в год. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, данное предложение поступило 29-летнему футболисту в конце минувшего сезона. Однако он отклонил его, поскольку заинтересован продолжить карьеру в «Челси».

Подчёркивается, что приняв это предложение, Стерлинг мог бы стать вторым самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Саудовской Аравии после нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Напомним, в нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и восьмью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.