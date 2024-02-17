Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахим Стерлинг отклонил предложение из Саудовской Аравии на € 52 млн в год — Telegraph

Рахим Стерлинг отклонил предложение из Саудовской Аравии на € 52 млн в год — Telegraph
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг отказался от перехода в один из клубов, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на то, что англичанину была предложена заработная плата в размере € 52 млн в год. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, данное предложение поступило 29-летнему футболисту в конце минувшего сезона. Однако он отклонил его, поскольку заинтересован продолжить карьеру в «Челси».

Подчёркивается, что приняв это предложение, Стерлинг мог бы стать вторым самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Саудовской Аравии после нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Напомним, в нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и восьмью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Владелец «Челси» Боули раскритиковал Стерлинга после неудачного матча — журналист Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android