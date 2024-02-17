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«Сельта» — «Барселона»: Левандовски открыл счёт в матче

«Сельта» — «Барселона»: Левандовски открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Сельта» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Луис Пулидо Сантана. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Барселоны».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
2-й тайм
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 45'     1:1 Аспас – 47'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски.

После 24 туров Ла Лиги «Сельта» набрала 20 очков и занимает 17-е место. «Барселона» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработала 51 очко и расположилась на третьей строчке. Лидером Ла Лиги сейчас является мадридский «Реал», имеющий в своём активе 61 очко.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 6-го тура Примеры. В той игре сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:0.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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