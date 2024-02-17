«Манчестер Сити» — «Челси»: Стерлинг открыл счёт

Сегодня, 17 февраля, проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте матча Коул Палмер сделал длинный пас по флангу, Николас Джексон продвинулся вперёд и прострелил в штрафную. Рахим Стерлинг принял мяч, классно убрал Кайла Уолкера и пробил точно в дальний угол.

В матче первого круга чемпионата Англии сегодняшние соперники сыграли вничью со счётом 4:4. Дублем отметился Эрлинг Холанд, а по одному голу забили Тьяго Силва, Рахим Стерлинг, Мануэль Аканджи, Николас Джексон, Родриго Эрнандес и Коул Палмер.

На данный момент после 24 туров АПЛ «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 52 очками. «Челси» находится на 10-м месте с 34 очками.