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«Ювентус» не смог победить «Верону», дважды отыгрываясь по ходу матча Серии А

«Ювентус» не смог победить «Верону», дважды отыгрываясь по ходу матча Серии А
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Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. Матч завершился со счётом 2:2.

На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вероны» Майкл Фолоруншо. На 28-й минуте форвард «Ювентуса» Душан Влахович сравнял счёт в игре. На 52-й минуте нападающий хозяев Тейянни Нослин вновь вывел свою команду вперёд. На 55-й минуте полузащитник Адриен Рабьо забил второй гол туринского клуба.

После 25 туров итальянского чемпионата «Ювентус» набрал 54 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь после аналогичного количества матчей АПЛ «Верона» заработала 20 очков и расположилась на 18-й строчке.

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Фолоруншо – 11'     1:1 Влахович – 28'     2:1 Нослин – 52'     2:2 Рабьо – 55'    
Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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