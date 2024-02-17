«Ювентус» не смог победить «Верону», дважды отыгрываясь по ходу матча Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. Матч завершился со счётом 2:2.

На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вероны» Майкл Фолоруншо. На 28-й минуте форвард «Ювентуса» Душан Влахович сравнял счёт в игре. На 52-й минуте нападающий хозяев Тейянни Нослин вновь вывел свою команду вперёд. На 55-й минуте полузащитник Адриен Рабьо забил второй гол туринского клуба.

После 25 туров итальянского чемпионата «Ювентус» набрал 54 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь после аналогичного количества матчей АПЛ «Верона» заработала 20 очков и расположилась на 18-й строчке.