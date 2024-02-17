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«Милан» готов продать Леау, если предложат более € 100 млн — La Gazzetta dello Sport

«Милан» готов продать Леау, если предложат более € 100 млн — La Gazzetta dello Sport
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Итальянский «Милан» готов продать нападающего команды Рафаэля Леау, если за него предложат более € 100 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство миланской команды не хочет расставаться с португальским игроком, однако готово рассмотреть его продажу за определённую сумму. Кроме того, сумма отступных за Леау составляет € 175 млн, а футболистом интересуется «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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