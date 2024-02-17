Тренер «Наполи» Маццари высказался о слухах о недоверии игроков к нему

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари прокомментировал слухи о недоверии футболистов команды к нему.

«Если бы игроки не доверяли тренеру, они бы не играли ещё один матч. Я не понимаю, на что они намекают: вы можете у них спросить, я настолько опытен, что эти слухи меня не касаются», — приводит слова Маццари журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

После 24 матчей чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает 10-е место. «Дженоа» после 25 игр в Серии А заработал 30 очка и расположился на 12-й строчке. Лидером чемпионата является «Интер», которому удалось набрать 63 очка.

Напомним, Вальтер Маццарри стал главным тренером неаполитанцев 14 ноября, сменив на этом посту Руди Гарсию. Под руководством Вальтера «Наполи» одержал победу лишь в шести матчах. При этом команда восемь раз проиграла и три раза сыграла вничью.