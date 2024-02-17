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Хави: после новости о моём уходе «Барселона» набрала 10 очков из 12, я доволен

Хави: после новости о моём уходе «Барселона» набрала 10 очков из 12, я доволен
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями после минувшего матча 25-го тура испанской Примеры с «Сельтой», в котором сине-гранатовые вырвали победу на последних минутах встречи.

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 45'     1:1 Аспас – 47'     1:2 Левандовски – 90+7'    

«Я очень доволен реакцией команды. С тех пор как я объявил о своём уходе, мы набрали 10 очков из 12. Это был трудный путь к победе, но команда приложила огромные усилия», — приводит слова Хави Managing Barca в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Хави сообщил о решении покинуть «Барселону» после матча 22-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:5). После той встречи сине-гранатовые одержали три победы в чемпионате и один раз сыграли вничью.

После 25 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 54 очка и занимает третье место.

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