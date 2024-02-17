Экс-тренер «Спартака» Гунько: клубу нужно ждать окончательного решения по Промесу

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий армянский «Урарту», поделился мнением о том, как красно-белым следует действовать в ситуации, когда их игрока Квинси Промеса приговорили к шести годам тюремного заключения за участие в наркотрафике.

«Нужно ждать окончательного решения и не предпринимать никаких мер. Квинси — полноправный игрок «Спартака» до тех пор, пока решение не вступит в силу. А далее клубу надо будет принимать какую-то из сторон.

Если апелляционный суд оставит шестилетний приговор в силе, то клубу придётся сложно, принимая решение. Большой отпечаток на него будет накладывать политическая ситуация», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Напомним, Промес также был приговорён к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок его наказания составляет 7,5 лет заключения.

Вчера, 16 февраля, секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена заявил, что нидерландский футболист «Спартака» объявлен в международный розыск.