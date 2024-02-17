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Тренер «Сити» Гвардиола высказался о не лучшей реализации Холанда в матче АПЛ с «Челси»

Тренер «Сити» Гвардиола высказался о не лучшей реализации Холанда в матче АПЛ с «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал тот факт, что в минувшем матче 25-го тура АПЛ с «Челси» (1:1) нападающий «горожан» Эрлинг Холанд упустил несколько голевых моментов.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
0:1 Стерлинг – 42'     1:1 Эрнандес – 83'    

«Я играл в футбол 11 лет и забил 11 голов. Один гол на сезон. Я точно не тот, кто должен давать советы нападающему такого уровня. Мы сегодня много создавали, но ему не повезло. В следующий раз он забьёт своё», — приводит слова Гвардиолы журналист Симон Бьяковски в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, норвежский нападающий нанёс девять ударов по воротам «Челси», однако не смог забить ни одного гола.

После 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 53 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Челси» заработал 35 очков и расположился на десятой строчке.

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