Игрок «Спартака» Мелёшин забил дебютный мяч за минское «Динамо» красивым дальним ударом

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин, который находится в аренде в минском «Динамо», отметился дебютным мячом за белорусскую команду в товарищеском матче с «Гомелем» (1:0).

На 32-й минуте матча российский форвард решился на дальний удар и попал прямо в девятку ворот.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

В прошлом сезоне минское «Динамо» после 28 сыгранных матчей стало победителем Высшей лиги Белоруссии, набрав 69 очков.