«Нам нужно пересобрать наши идеи». Тренер «Ювентуса» Аллегри — о ничьей в игре с «Вероной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о минувшем матче 25-го тура чемпионата Италии, в котором туринский клуб сыграл вничью с «Вероной» (2:2), занимающей 18-е место в Серии А.

«В такой игре можно даже проиграть, несмотря на три или четыре последних момента, которые у нас были. Нам нужно пересобрать наши идеи, поставить перед собой цель и перестать так легко пропускать голы.

Даже в матче с «Удинезе» у нас было пять или шесть моментов, но мы не реализовали их (В матче 24-го тура Серии А «Ювентус» проиграл «Удинезе» со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»). Подобное может случиться, но в чём мы точно не должны ошибаться, так это в нашем подходе, который позволил нам одерживать победы в первые четыре месяца чемпионата, который мы не демонстрируем сейчас.

Футбол — это спорт, где на создание уходит много времени, и всё это может быть разрушено в одно мгновение. Поэтому нам нужно привести в порядок наши идеи», — приводит слова Аллегри DAZN.

После 25 туров итальянского чемпионата «Ювентус» набрал 54 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь после аналогичного количества матчей АПЛ «Верона» заработала 20 очков и расположилась на 18-й строчке.