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«Мы заслуживаем большего». Недовольные фанаты «Наполи» — президенту клуба Де Лаурентису

«Мы заслуживаем большего». Недовольные фанаты «Наполи» — президенту клуба Де Лаурентису
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Недовольные последними результатами команды болельщики «Наполи» во время минувшего матча 25-го тура Серии А, в котором неаполитанцы сыграли вничью с «Дженоа» (1:1), инициировали персональное скандирование в адрес президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. Об этом информирует Football Italia.

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Френнруп – 47'     1:1 Нгонж – 90'    

Сообщается, что поклонники «Наполи» скандировали: «Де Лаурентис, услышь этот призыв: мы заслуживаем большего!».

Напомним, после 24 туров чемпионата Италии «Наполи», являющийся действующим чемпионом этого соревнования, набрал 36 очков и на текущий момент занимает десятое место, отставая от лидирующего «Интера» на 27 очков.

В последних пяти турах Серии А «Наполи» два раза одержал победу, дважды сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

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