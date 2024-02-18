«Мы заслуживаем большего». Недовольные фанаты «Наполи» — президенту клуба Де Лаурентису

Недовольные последними результатами команды болельщики «Наполи» во время минувшего матча 25-го тура Серии А, в котором неаполитанцы сыграли вничью с «Дженоа» (1:1), инициировали персональное скандирование в адрес президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. Об этом информирует Football Italia.

Сообщается, что поклонники «Наполи» скандировали: «Де Лаурентис, услышь этот призыв: мы заслуживаем большего!».

Напомним, после 24 туров чемпионата Италии «Наполи», являющийся действующим чемпионом этого соревнования, набрал 36 очков и на текущий момент занимает десятое место, отставая от лидирующего «Интера» на 27 очков.

В последних пяти турах Серии А «Наполи» два раза одержал победу, дважды сыграл вничью и один раз потерпел поражение.