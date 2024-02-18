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«Аталанта» разгромила «Сассуоло», Миранчук поучаствовал в двух голевых атаках

«Аталанта» разгромила «Сассуоло», Миранчук поучаствовал в двух голевых атаках
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Сегодня, 18 февраля, проходил матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте Алексей Миранчук решился на дальний удар, вратарь отбил его, но прямо на ногу Марио Пашаличу, который открыл счёт. На 45+2-й минуте Джорджио Скальвини сыграл рукой в своей штрафной из-за чего был назначен 11-метровый удар. Андреа Пинамонти решился на удар, однако Марко Карнесекки отбил его. Но судья вновь назначил пенальти, так как Сеад Колашинац вбежал в штрафную раньше времени. Пинамонти и со второй попытки не смог переиграть Карнесекки.

На 58-й минуте Миранчук у линии штрафной получил пас от Тёна Копмейнерса, дождался подключения справа Эмиля Хольма и покатил ему передачу. Эмиль принял мяч и вернул его в центр Тёну, который ударом с левой ноги в касание попал в дальнюю девятку. На 75-й минуте Митчел Баккер у линии штрафной получил пас от Джорджио Скальвини и плотно пробил в ближний угол. Мяч рикошетом от ноги защитника и штанги влетел в сетку ворот. Отметим, что за «Аталанта» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который появился в старте, поучаствовал в двух голевых атаках и был заменён на 74-й минуте матча.

На данный момент после 24 сыгранных матчей Серии А «Аталанта» располагается на четвёртом месте с 45 очками. «Сассуоло» находится на 17-й строчке с 20 очками.

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Пашалич – 22'     2:0 Копмейнерс – 58'     3:0 Баккер – 75'    
Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
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