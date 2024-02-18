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«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя в матче 25-го тура Ла Лиги

«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя в матче 25-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 25 туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 36 очков и занимает восьмое место. После аналогичного количества игр «Севилья» заработал 24 очка и расположилась на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура испанской Примеры. В том противостоянии «Валенсия» обыграла «Севилью» со счётом 2:1. В составе «летучих мышей» голами отметились защитник Муктар Дьякаби и полузащитник Хави Герра. Единственный гол «Севильи» забил нападающий Юссеф Эн-Несири.

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 0
Севилья
Севилья
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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