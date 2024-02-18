Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя в матче 25-го тура Ла Лиги

Завершился матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 25 туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 36 очков и занимает восьмое место. После аналогичного количества игр «Севилья» заработал 24 очка и расположилась на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура испанской Примеры. В том противостоянии «Валенсия» обыграла «Севилью» со счётом 2:1. В составе «летучих мышей» голами отметились защитник Муктар Дьякаби и полузащитник Хави Герра. Единственный гол «Севильи» забил нападающий Юссеф Эн-Несири.