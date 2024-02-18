Руни: Роналду волнуют только голы, Месси хочет немного большего

Именитый английский экс-футболист Уэйн Руни сравнил португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Криштиану Роналду, в его мышлении — голы. Его больше ничего не волнует, только голы. Забить гол — это всё, что он хочет. Месси хочет немного большего», — приводит слова Руни talkSPORT.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года. Ранее Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» «Реала» и «Спортинга».

Месси, в свою очередь, выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинец играл за «ПСЖ» и «Барселону».

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